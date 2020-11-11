Городская власть Львова хочет судиться с Кабмином из-за карантина
За выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода.
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня".
Об этом он сообщил в Facebook.
"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решение сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали", - сообщил Садовый.
Он отметил, что за выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода.
"И это не история о развлечениях, это - живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?" - спросил Садовый.
Он пообещал сообщить о дальнейших шагах после обнародования решения правительства.
Напомним, сегодня Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин.
Андрей Садовый назвал введение карантина выходного дня "глупостью" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.