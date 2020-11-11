Кравчук предлагает РоSSии провести новый обмен пленными до Нового года

Это должно бы стать признаком стремления сторон договориться и по остальным позициям.

Кравчук предлагает РоSSии провести новый обмен пленными до Нового года
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал РоSSию вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

Об этом сообщает пресс-центр Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в сообщении по итогам заседания ТКГ 11 ноября.

Напомним, 10 ноября Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минском процессе приняла за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу.

Документ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

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