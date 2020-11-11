Зеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветеранов
Он вспомнил ряд американцев украинского происхождения, воевавших за США.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американских военнослужащих украинского происхождения в связи с Днем ветеранов, который 11 ноября отмечают в США.
Про це він повідомив у Facebook.
"В партнерстве с нашими друзьями и союзниками Украинская нация одержала победы во всем мире. Сегодня отмечают день памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника, США. Украинские американцы служили с честью и достоинством в рядах Вооруженных сил США", - написал Зеленский.
Он перечислил ряд американцев украинского происхождения, воевавших за США. Среди них Стренк - сержант Корпуса морской пехоты США, запечатленный на известной фотографии "Поднятие флага на Иводзима" Джо Розенталя. Он также отметил американцев украинского происхождения, получивших высшую награду Вооруженных Сил США - Медаль Чести: Николас Минуе, Джон Дутко и Николас Оресько.
"Еще одним примером тихого, преданного служения является судьба Романа Купчинского, человека, который тихо вошел в историю", - отметил Зеленский.
Президент поздравил Американскую организацию ветеранов и союз Украинских американских ветеранов (UAV), отметив, что "украинские американские ветераны в настоящее время сохраняют украинскую культуру и боевой дух козацтва".
День ветеранов - один из национальных праздников США, который отмечается ежегодно 11 ноября, в годовщину завершения Первой мировой войны. В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии чествования ветеранов.
Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский поздравил с Днем защитников Украины. Он также призвал благодарить защитников каждый день, а не только в праздник.