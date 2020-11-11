Зеленский поздравил военных США украинского происхождения с Днем ветеранов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американских военнослужащих украинского происхождения в связи с Днем ветеранов, который 11 ноября отмечают в США .

Про це він повідомив у Facebook.

"В партнерстве с нашими друзьями и союзниками Украинская нация одержала победы во всем мире. Сегодня отмечают день памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника, США . Украинские американцы служили с честью и достоинством в рядах Вооруженных сил США ", - написал Зеленский.

Он перечислил ряд американцев украинского происхождения, воевавших за США . Среди них Стренк - сержант Корпуса морской пехоты США , запечатленный на известной фотографии "Поднятие флага на Иводзима" Джо Розенталя. Он также отметил американцев украинского происхождения, получивших высшую награду Вооруженных Сил США - Медаль Чести: Николас Минуе, Джон Дутко и Николас Оресько.

"Еще одним примером тихого, преданного служения является судьба Романа Купчинского, человека, который тихо вошел в историю", - отметил Зеленский.

Президент поздравил Американскую организацию ветеранов и союз Украинских американских ветеранов (UAV), отметив, что "украинские американские ветераны в настоящее время сохраняют украинскую культуру и боевой дух козацтва".

День ветеранов - один из национальных праздников США , который отмечается ежегодно 11 ноября, в годовщину завершения Первой мировой войны. В этот день по всей стране проходят торжественные церемонии чествования ветеранов.

Напомним, 14 октября президент Владимир Зеленский поздравил с Днем защитников Украины. Он также призвал благодарить защитников каждый день, а не только в праздник.