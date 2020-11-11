СБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра Одессы

Правоохранители в офисном помещении в Одессе обнаружили бюллетени для голосования, идентичные оригинальным документам.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которую должны были использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности", - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в причинении бюджету города миллионных убытков.

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