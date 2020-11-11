СБУ предупредила массовые фальсификации выборов мэра Одессы
Правоохранители в офисном помещении в Одессе обнаружили бюллетени для голосования, идентичные оригинальным документам.
Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которую должны были использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности", - сообщили в СБУ.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в причинении бюджету города миллионных убытков.