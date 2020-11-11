Апелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета Броваров

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение первой инстанции, которая признала выборы городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета недействительными и обязал назначить повторные выборы.

Об этом в Facebook сообщил депутат Броварского городского совета Андрей Саук.

"Перевыборам быть! Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции по моему иску, которая признала выборы городского головы и выборы депутатов Броварского городского совета несостоявшимися и обязала назначить повторные выборы городского головы Броваров и депутатов Броварского городского совета", - написал Саук.

Он отметил, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, Центральная избирательная комиссия имеет данные о результатах выборов всех городских голов в семи областях Украины.

По состоянию на 10 ноября установлены результаты выборов 1281 головы (из 1421): 304 - городских, 399 - поселковых и 578 - сельских.

Секретарь Совета национальной безопасности

и обороны Украины Алексей Данилов требует принять меры для немедленного установления результатов местных выборов.