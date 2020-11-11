Мир должен научиться жить с коронавирусом, - участники Третьего Парижского форума

Сегодня мир борется с пандемией коронавируса, кризисом здравоохранения, экономическим кризисом и климатическтм. Об этом заявила мэр Парижа - Ан Идальго во время Третьего Парижского форума.

По ее словам, с подобным вызовом мировое сообщество еще не сталкивалось за всю свою историю.

"Мы имеем дело с несколькими кризисами, которые проходят одновременно. Такого еще не было в истории. Кризис здравоохранения, глобальный экономический кризис, который является следствием пандемии, и кризис климатический - все это привело к кризису демократии, а это - кризис доверия к лидерам и институтам. Многие фундаментальные ценности, на которых базировались наши общества, были поставлены под удар", - подчеркнула она.

В то же время президент форума, бывший глава ВТО (с 1 сентября 2005 по 1 сентября 2013) Паскаль Леми отметил, что нынешние вызовы не должны привести мир к "уходу от глобализации в пользу политики национальных государств". По его словам, подобный подход - это "угроза, которая затронет жизнь многих людей".

"Часто можно услышать, что нынешняя пандемия может привести к переходу от глобализации к традиционной политике национальных государств. Это - та угроза, которая влияет на жизнь многих людей, которых мы должны защитить. В связи с событиями, которые сейчас происходят, государства - нации начинают играть гораздо большую роль, чем раньше ... Мы обсуждаем вопросы, которые не должны иметь значение только для суверенных государств, несмотря на их влияние, но также и для других игроков: неправительственные организации, частный сектор, местные органы власти, городские представители и различные институты", - сказал он.

В свою очередь Идальго считает, что международное сообщество должно научиться жить с коронавирусом. Она уверена, что местные политики "смогут возродить доверие к институтам как на национальном, так и на международном уровне".

"Сейчас усилия сконцентрированы на процессе разработки вакцины. Однако мы также должны подумать о гражданах, которые должны здесь стать нашими союзниками", - говорит Идальго.

Напомним, сегодня начался Третий Парижский форум мира, который с 2018 года является площадкой, где главы государств и международных организаций работают совместно с гражданским обществом и частным сектором над созданием новых форм коллективных действий.