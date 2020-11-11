В ЦИК объяснили, чем обусловлена задержка подсчета голосов на местных выборах

На данный момент установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и около 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

Центральная избирательная комиссия констатирует, что задержка с подсчетом голосов на местных выборах в некоторых громадах произошла из-за обжалования результатов в судах, а также из-за повторных подсчетах.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает "Интерфакс-Украина".

"Еще не установлены результаты выборов депутатов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов и шести городских и одного поселкового головы. Задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями избирательного процесса в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных участках", - говорится в сообщении.

По информации, поступившей в секретариат ЦИК от территориальных избирательных комиссий, на данный момент установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и около 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

"Что касается неустановленных результатов. Из-за судебных обжалований Марганецкая городская ТИК (Днепропетровская область) не установила результаты выборов городского головы, а Криворожская городская ТИК - депутатов городского совета и городского головы. Овруцкая городская ТИК (Житомирская обл.) и Каменская городская ТИК (Черкасская обл.) до сих пор не установили результаты выборов депутатов горсовета и городского головы из-за судебных решений о повторном подсчете голосов избирателей и составлении уточненных протоколов о подсчете голосов соответственно", - отметили в ЦИК.

Кроме того, повторный подсчет голосов по решению суда стал причиной задержки установления результатов выборов депутатов поселкового совета и поселкового головы Коцюбинской поселковой ТИК (Киевская область), а также депутатов поселкового совета Калиновской поселковой ТИК (Киевская обл.).

Васильковская городская ТИК (Киевская область) и Черновицкая городская ТИК должны установить итоги и результаты местных выборов в среду до конца дня. Из-за этого пока не установлены результаты выборов депутатов Киевского и Черновицкого областных советов, а также Обуховского и Черновицкого райсоветов.

"Все проблемные ситуации находятся на контроле ЦИК. Комиссия принимала и продолжает принимать в пределах своих полномочий все возможные меры для скорейшего установления результатов местных выборов", - отметили в комиссии.

В ЦИК напомнили, что они не устанавливают результаты местных выборов. Согласно Избирательному кодексу Украины, это делают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют такие данные в СМИ .

"Таким образом размещенные на официальном сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер", - обратили внимание в Центризбиркоме.

Напомним, по состоянию на 10 ноября были установлены результаты выборов 1281 головы (из 1421): 304 - городских, 399 - поселковых и 578 - сельских.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко с призывом принять меры для немедленного установления результатов местных выборов.