Кабмин предлагает разрешить полиции чаще использовать электрошокеры

Изменения в закон о "Нацполиции" направлены на рассмотрение Верховной Рады.

Министр внутренних дел Арсен Аваков инициировал внесение изменений в Закон "О Национальной полиции", а именно - в ст. 45 предлагается добавить пункт, который позволит расширить основания для использования полицейскими электрошокеров.

Об этом сообщается на сайте МВД .

Соответствующее предложение поддержал Кабинет министров и направил документ на рассмотрение Верховной Рады.

"В большинстве стран мира как альтернативу применению огнестрельного оружия подразделения полиции применяют электрошокеры как средство сдерживания агрессии. В течение двух лет специалисты МВД проводили исследования, согласовали использование таких устройств с Минюстом, изучали опыт стран, в частности Великобритании. На сегодняшний день мы получили первую партию современных электрошокеров", - пояснил Аваков.

Глава МИД подчеркнул, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это "гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием".

В действующей редакции п. 6 ч. 3 ст. 45 "Закона о Нацполиции" электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и / или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

Кабмин предлагает расширить основания их применения для задержания лица:

совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающего при этом физическое противодействие полицейскому;

совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося убежать,

которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи,

вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Как сообщалось, в сентябре Национальная полиция закупила и начала освоение первых 200 электрошокеров Taser X2. Это медикосертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но, в отличие от боевых или травматических пистолетов, не причиняет жертве тяжелых, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений.