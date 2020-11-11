Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и пулемета вблизи Каменки

Зафиксировано одно нарушение режима тишины на Донбассе.

Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и пулемета вблизи Каменки
Фото: Макс Левин

За сутки, 11 ноября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

РоSSийско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.

"К сожалению, вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где он получает надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении штаба.

О нарушении было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди ВСУ не было.

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