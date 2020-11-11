Садовый считает карантин выходного дня "глупостью" и заявил, что Львов не будет поддерживать решения правительства

Мэр Львова Андрей Садовый считает "глупостью" введение карантина выходного дня и заявляет, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Об этом он заявил во время акции предпринимателей.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, это - ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного глупого решения город поддерживать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне говорить нельзя. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние деньги ... А кто потом будет кормить их семьи?" - сказал Садовый.

Он также добавил, что "власть приходит и уходит, а Львов был, есть и будет".

По словам мэра, город получил от государства только 1 млн гривень, "зато власть забирает из местного бюджета 591 млн гривень".

Садовый также поблагодарил представителей бизнеса за финансовую помощь больницам.

Он также отметил, что, согласно статистике, 25% львовян уже переболели ковидом, в том числе - его семья.

Отвечая на вопрос, будут ли штрафовать бизнес за несоблюдение решения правительства, Садовый отметил, что "для принятия решений в городе есть местная власть".

Напомним, сегодня Кабинет министров рассмотрел введение так называемого карантина выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Также правительство отменило адаптивный карантин.

Весной, когда в стране действовали жесткие карантинные ограничения, исполнительный комитет горсовета Черкасс ослабил карантин для части предпринимателей с 1 мая. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении властей города, а глава МВД Арсен Аваков призвал мэра Анатолия Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей" и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасное, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос.

Бондаренко также обменялся с президентом Зеленским видеообращениями, в одном из которых отметил, что город окажет сопротивление в случае давления на него со стороны власти.