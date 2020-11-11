Украина не тестирует население на ковид, как Словакия, потому что это слишком дорого, - Степанов

По расчетам Минздрава, для тестирования 40 млн человек требуется 120 млрд гривен.

Украина не тестирует население на ковид, как Словакия, потому что это слишком дорого, - Степанов
Фото: Макс Требухов

Украина не проводит массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает "РБК-Украина".

По расчетам Минздрава, для тестирования 40 млн человек требуется 120 млрд гривен.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну ввести массовое тестирование, это вы себе просто представьте... Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения: военных, полицейских, медицинских работников... Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с положительными ПЦР-тестированиями", - отметил Степанов.

Напомним, в Словакии, где проживают 5,5 млн человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование добровольное, в нем призвали участвовать граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

В первом этапе тестирования участвовали более 3,6 млн жителей Словакии. Более 1% протестированных получили положительные результаты теста. В стране проводят тесты на антигены, которые дают результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Те, кто получает отрицательный результат, может свободно передвигаться по стране.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, в Словакии провели второе массовое тестирование и проверили еще 1,5 миллиона человек.

С 9 ноября Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков заболел ковидомРазумков заболел ковидом
Препарат ремдесивир начали распределять по больницам, - СтепановПрепарат ремдесивир начали распределять по больницам, - Степанов
Зеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверкеЗеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверке
Украина вводит санкции в отношении Никарагуа из-за почетного консульства в КрымуУкраина вводит санкции в отношении Никарагуа из-за почетного консульства в Крыму
Украина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещают пересечениеУкраина открыла все КПВВ на линии разграничения, оккупанты запрещают пересечение
Глава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковидГлава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковид
Министр финансов Марченко заболел ковидомМинистр финансов Марченко заболел ковидом
Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирусУкраина переходит на второй этап реагирования на коронавирус
Глава Ровенской ОГА заболел ковидомГлава Ровенской ОГА заболел ковидом
В Португалии вводят комендантский час для сдерживания ковидВ Португалии вводят комендантский час для сдерживания ковид
Последние новости
Подгружаем последние новости