Украина не тестирует население на ковид, как Словакия, потому что это слишком дорого, - Степанов

По расчетам Минздрава, для тестирования 40 млн человек требуется 120 млрд гривен.

Украина не проводит массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 по примеру Словакии, поскольку это слишком дорого.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, передает "РБК-Украина".

По расчетам Минздрава, для тестирования 40 млн человек требуется 120 млрд гривен.

"Что касается массового тестирования. На 40-миллионную страну ввести массовое тестирование, это вы себе просто представьте... Если говорить о Словакии, то они задействовали всех без исключения: военных, полицейских, медицинских работников... Кроме того, экспресс-тесты в лучшем случае дают до 60% совпадений с положительными ПЦР-тестированиями", - отметил Степанов.

Напомним, в Словакии, где проживают 5,5 млн человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование добровольное, в нем призвали участвовать граждан в возрасте от 10 до 65 лет.

В первом этапе тестирования участвовали более 3,6 млн жителей Словакии. Более 1% протестированных получили положительные результаты теста. В стране проводят тесты на антигены, которые дают результат за 15-30 минут. Их считают менее надежными, чем ПЦР-тесты. Те, кто получает отрицательный результат, может свободно передвигаться по стране.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, в Словакии провели второе массовое тестирование и проверили еще 1,5 миллиона человек.

С 9 ноября Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за ковида.