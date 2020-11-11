Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений, - Шмыгаль

Министерство здравоохранения разработало изменения к постановлению №641.

Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Карантин выходного дня - сбалансированный вариант ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что в последний месяц в Украине фиксируется рост количества заболевших COVID-19, а значит - существенно увеличивается нагрузка на больницы.

"Распространение вируса может приостановить наша ответственность в соблюдении противоэпидемических мер: дистанция, ношение маски, использование антисептиков. Если заболел член семьи, оставайтесь на самоизоляции. Государство платит больничный", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что Министерство здравоохранения разработало изменения к постановлению №641, предусматривающие введение в Украине карантина выходного дня.

Напомним, ранее Шмыгаль подчеркнул, что правительство готово поддержать предпринимателей, пока будет продолжаться усиленный карантин выходного дня.

Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус. Ранее президент Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии коронавируса. Согласно им, вузы переходят на дистанционное обучение. Кроме того, в красной и оранжевой зонах заведения общественного питания - рестораны, клубы - могут работать только до 22:00.

Также Министерство здравоохранения обратилось в Кабмин с предложением ввести так называемый карантин выходного дня, когда противоэпидемические мероприятия будут усилены только в субботу и воскресенье. Президент Владимир Зеленский провел совещание по этому поводу и отметил, что карантин выходного дня будет действовать несколько недель и поможет избежать жесткого локдауна.

Министерство культуры, Государственная служба по этнополитике и свободе совести и лидеры крупнейших христианских церквей призвали сохранить доступность храмов и учреждений культуры в течение всей недели.

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