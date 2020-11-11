Школьное образование в Украине будет 12- или 13-летним

Украина намерена перенять опыт школьного образования у европейских партнеров. В связи с этим, планируется перейти с 11-летней системы обучения на 12-ти или даже 13-летнюю. Что предлагают в МОН, и когда ждать нововведений?

В Министерстве образования и науки Украины изучают вопрос о том, сколько лет должны учиться школьники – 12 или 13? При этом, речи о возврате к 10 классам или о том, что может сохраниться 11-летняя общеобразовательная система, даже не идет. Детей хотят отправлять в школу с 5 лет.

Временно исполняющий обязанности министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что возврата к 10-летнему образованию не будет ни при каких условиях. Украинские школьники должны идти в 1 класс, как в некоторых европейских государствах, в 5 лет и учиться как минимум 12 лет.

«Этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии. Мы должны наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей», - рассказал о планах Министерства образования Украины Сергей Шкарлет.

В качестве примера, Сергей Шкарлет привел систему обучения подрастающего поколения в ряде федеральных земель Германии, где молодой человек получает право учиться в магистратуре, только когда окончит 12 классов общеобразовательной школы и 3,5 года бакалавриата. В некоторых странах ЕС дети идут в школу в 5 лет, а выпускаются в 17.

«Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против"», - отметил временно и. о. министра образования.

По данному вопросу высказалась также экс-министр образования Лилия Гриневич, она полагает, что дети должны учиться в школе 12, а лучше 13 лет. Возврат 10-летней системе, по мнению бывшей чиновницы, может привести к сокращению числа преподавателей в Украине и уровня их зарплат.