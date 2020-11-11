Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским

"Сейчас было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения", - считает она.

Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Фото: Макс Требухов

Украинская кинорежиссер и писательница Ирина Цилык заявила, что откажется от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", которое присудил ей президент Владимир Зеленский.

Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Давайте считать этот пост моей официальной позицией. Вчера я случайно из СМИ узнала о звании «заслуженного деятеля искусств Украины», которое было вручено мне президентом Украины. Эта новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет. Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами «ни в коем случае не отказываться от звания». Но я так и не смогла на себя примерить все это - ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многие мои колети из киносообщества были обижены несправедливыми действиями нынешней власти", - написала она.

Звание режиссеру присудили 9 ноября по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства указом президента. Ранее сегодня стало известно, что от ордена "За заслуги" 3-й степени, присужденного Зеленским в тот же день, отказывается кинорежиссер Валентин Васянович.

Ирина Цилык – авторк документального фильма "Земля блакитна, наче апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале Санденс в Штатах, писательница и поэт.

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