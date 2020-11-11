Разумков заболел ковидом

Спикер парламента сообщил, что идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Разумков заболел ковидом
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Разумков отметил, что чувствует себя нормально и идет на самоизоляцию.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!" - написал он.

Отметим, в мае ковидом заболел депутат Олег Мейдич, после чего депутатам провели массовое тестирование.

В конце августа сообщалось, что еще 23 народных депутата заразились коронавирусом.

Напомним, в понедельник стало известно, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сдали позитивные тесты на COVID-19. Они пошли на самоизоляцию. Ермак отметил, что примет участие в запланированной видеовстрече советников лидеров нормандского формата.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что президент чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать. Во вторник, 10 ноября, президент провел первое селекторное совещание на самоизоляции.

Летом Зеленский говорил, что хотел заразиться коронавирусом, чтоб показать людям, "что это не страшно".

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