Экс-губернатор Киевщины Бно-Айриян занялся съемкой фильмов

Экс-председатель Киевской областной государственной администрации (КОГА) Михаил Бно-Айриян представил свой новый проект. Он намерен снять 7 документальных фильмов об Украине – “7 фильмов Бно-Айрияна”, как он сам это называет.

Об этом KV стало известно из публикации на странице Михаила Бно-Айрияна в Facebook.

Он написал о своем новом проекте: серии документальных фильмов о стране, которые он планирует снимать.

“Отныне я буду снимать кино. О нашей стране. О непростых темах. Но простыми словами об истории людей. "7 фильмов Бно-Айрияна" – это честный рассказ об Украине как она есть, о нас в ней. О вызовах, стоящих перед нами, которые мы удачно или не совсем, преодолеваем. И о том, почему мы потеряли 10 млн украинцев за 29 лет. Я давно хотел это сделать. Поднять вопросы, на которые сам еще не нашел окончательных ответов. Поэтому поищем их вместе. Каждый увидит в фильмах себя. 7 фильмов. Лишь 7 фильмов. А потом вернусь к привычной жизни. Если, конечно, смогу”, – пишет Бно-Айриян на своей странице.

Деталей о тематике фильмов. Однако по превью, выложенных автором в социальных сетях можно сделать вывод, что работы в том числе будут касаться темы COVID-19.

Отметим, что Бно-Айриян не первый экс-глава КОГА, который после ухода с госслужбы начал развивать свои гуманитарные проекты в Ютубе. Как уже писала KV , другой экс-губернатор Киевщины Александр Горган при поддержке предпринимателей, образовательных онлайн- и оффлайн-платформ запустил проект БАZA, где он в формате видеоподкаста пересказывает книги, посвященные личностному росту и повышению эффективности.

Фото: страница Бно-Айрияна в Facebook