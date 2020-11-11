ВАКС приговорил к 4,5 годам лишения свободы депутата Полтавского облсовета и экс-заместителя руководителя отдела "Полтавафарм"

Депутат, исполнявший обязанности директора "Полтавафарм", совместно с заместителем начальника отдела экономической безопасности этого предприятия предоставили правоохранителям неправомерную выгоду в размере 35 тысяч гривен.

ВАКС приговорил к 4,5 годам лишения свободы депутата Полтавского облсовета и экс-заместителя руководителя отдела "Полтавафарм"
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд признал виновными и осудил депутата Полтавского областного совета VII созыва и бывшего заместителя начальника одного из отделов КП "Полтавафарм".

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В среду, 11 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными депутата Полтавского областного совета VII созыва и бывшего заместителя начальника одного из отделов КП "Полтавафарм" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - ред.). ВАКС назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев каждому", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что указанный депутат, в 2017 году исполнявший обязанности директора Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм", совместно с заместителем начальника отдела экономической безопасности этого предприятия предоставили работникам правоохранительного органа неправомерную выгоду в размере 35 тысяч гривен. За указанные средства обвиняемые хотели получить разрешение от Главного управления Национальной полиции в Полтавской области на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по 34 аптечным учреждениям.

Напомним, в 2017-м депутата Полтавского областного совета от Социал-демократической партии, руководителя коммунальной сети аптек "Полтавафарм" Валерия Прядко задержали по подозрению в даче взятки. Соломенский районный суд Киева избрал Прядко меру пресечения в виде залога в 75 тысяч гривен.

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