86% украинцев не переехали бы в РоSSию, даже за $100 тысяч, - соцопрос

27,9% украинцев переехали бы в США или ЕС, если бы им сейчас без условий предоставили гражданство, 68,7% - нет.

27,9% украинцев переехали бы на постоянное жительство в США или страны Европейского Союза, если бы им сейчас без условий предоставили соответствующее гражданство, 68,7% не пошли бы на такой шаг.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Интерфакс-Украина".

При таких же условиях (предоставление гражданства, - ред.) в любое место РоSSийской Федерации для постоянного проживания уехали бы только 5,8% украинцев, а 91,7% не сделали бы этого.

Даже при условии получения $100 тыс. "стартового капитала" в РоSSию согласны переехать 10,3% опрошенных, а 85,9% не согласны и на такой вариант.

Напомним, после оккупации Россией Крыма и части Донбасса отношение украинцев к РФ значительно ухудшилось. Согласно опросу КМИС, в сентябре 2020-го хорошо или очень хорошо к РоSSии относились 42% украинцев против 57% в феврале 2019-го. В то же время плохо или очень плохо к РоSSии относятся тоже 42% опрошенных украинцев, 16% не определились.

Как свидетельствуют результаты исследования, отношение украинцев к РоSSии существенно зависит от региона. На западе положительно относятся к РоSSии 30%, в центре - 38%, на юге - 52%, на востоке - 56%.