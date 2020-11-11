Конституционный суд открыл производство по делу о "штрафе Зеленского"

КСУ должен разъяснить, возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о возможности привлечения президента Украины к административной ответственности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 года №231-3(І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", - заявили в КСУ.

22 июня Хмельницкий городской районный суд обратился в Верховный суд с просьбой решить, нужно ли обращаться в Конституционный суд относительно официального толкования части 1 статьи 105 Конституции Украины («Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий»). То есть возможно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

18 сентября пленум Верховного суда обратился с этим вопросом в Конституционный суд.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому внутри заведения подали кофе, что на тот момент было нарушением карантина.

Вместе с президентом за столиком находились еще как минимум пять человек, в том числе первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

При этом Хмельницкий горрайонный суд не оштрафовал президента Владимира Зеленского за нарушение карантина из-за наличия у него неприкосновенности.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, несмотря на решение суда.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно выплачу на счет заведения сумму, соотносящуюся с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности - исполню его, как это предусмотрено законом Украины", - заявил президент.

Согласно статье 44-3 КУоАП, штраф за нарушение карантинных ограничений гражданами составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а бизнесом - от 34 000 до 170 000 гривен.