На должность нового главы Николаевской ОГА будут рассматривать руководителя областного штаба "Слуги народа"

Действующий глава ОГА Стадник несколько дней назад уверял, что не слышал информации о подготовке своего увольнения.

Новым главой Николаевской областной государственной администрации может стать руководитель областного штаба "Слуги народа" Виталий Ким.

Сейчас ОГА все еще возглавляет Александр Стадник, который был назначен в сентябре 2019 года. Однако собеседники LB.ua во фракции "СН" и Кабмине предполагают, что он будет уволен.

Ким ранее был волонтером для партии "СН" на парламентских выборах, в этом году готовил "Слуг народа" к местным выборам на Николаевщине. На выборах в горсовет шел под вторым номером сразу после Татьяны Домбровской - кандидата, которую глава партии Александр Корниенко назвал "рабочей бабой".

Стадник в комментарии местному изданию несколько дней назад сообщил, что ничего не слышал о подготовке своей отставки.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что увольнение руководителей областных государственных администраций продолжится по результатам местных выборов.

5 ноября Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

До этого их освобождение согласовало правительство. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов пояснил, что такое решение обусловлено мониторингом состояния дел в регионах.

"Минрегион регулярно мониторит состояние дел в каждом регионе по многим направлениям. Еженедельно тщательно отрабатываем эти вопросы с ОГА. В том числе по реализации программы президента "Большая стройка" и проектов регионального развития. По результатам таких оценок и других объективных факторов на заседании правительства было согласовано представление об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций", - добавил он.