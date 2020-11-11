РоSSия решила ликвидировать торговое представительство в Украине

Правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Украине и Литве. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.



"Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство РоSSийской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство РоSSийской Федерации в Украине", — говорится в опубликованном постановлении.



Отмечается, что с предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг РоSSии. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

