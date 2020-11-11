Активисты принесли под Кабмин "обглоданные кости для медиков и пациентов"

Утром 11 ноября несколько десятков пациентов вышли на акцию "обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит урезать бюджет на медицину".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Ее проведение планировалось под стенами Кабинета министров, однако сначала полиция не пустила активистов к зданию правительства.

В конце концов нескольких человек с костями правоохранители все-таки пропустили в Кабмин, сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Мы уже видели, как это Правительство закатало в асфальт бюджет на борьбу с ковидом, как отдало деньги для закупок для онкобольных на дороги, как яростно не поддерживало увеличение бюджета на медицину. Поэтому мы выходим на публичную акцию протеста. Врачи и пациенты принесут под здание кабмина обглоданные кости, как символ бюджета, который им достается каждый год", - заявляли организаторы акции.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Они напомнили, что на прошлой неделе депутаты поддержали увеличение бюджета на медицину. На Программу медицинских гарантий предусмотрено 225 млрд грн и 17,2 млрд грн - на лекарства для тяжелобольных пациентов.

"Но рассмотрение бюджета на 2021 год только началось. Далее слово за Кабинетом Министров Украины и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Именно они могут не согласовать увеличение бюджета на медицину и снова бросить объедки с «пышного стола силовиков» врачам, медсестрам, всем медицинским работникам и всем категориям пациентов", - считают организаторы акции.

Напомним, 30 октября около Минздрава провели акцию "Министерство лечения асфальтом" с требованием отставки Степанова.

Тогда в здание Минздрава принесли куски асфальта как знак того, что асфальт вместо таблеток скоро будет ожидать пациентов не только с онкологией, но и всех остальных.