Умер премьер-министр Бахрейна

Главе правительства было 84 года. Он занимал эту должность с 1971 года.

Умер премьер-министр Бахрейна
Фото: report.az

Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер.

Об этом сообщает Bahrain News Agency со ссылкой на заявление королевского двора.

Главе правительства Бахрейна было 84 года. Он занимал эту должность с 1971 года.

Халифа ибн Сальман Аль Халифа был дядей правящего короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.

В сообщении отмечается, что премьер Бахрейна умер утром 11 ноября в клинике в США.

В связи с кончиной члена королевской семьи в стране объявлен недельный траур. Работа центральных органов исполнительной власти королевства будет приостановлена на три дня, начиная с 12 ноября.

Напомним, в сентябре Бахрейн нормализовал отношения с Израилем.

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