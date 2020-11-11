Новостей.COM ⇒
2020-11-11
Умер премьер-министр Бахрейна
Главе правительства было 84 года. Он занимал эту должность с 1971 года.
Фото: report.az
Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер.
Об этом сообщает Bahrain News Agency со ссылкой на заявление королевского двора.
Главе правительства Бахрейна было 84 года. Он занимал эту должность с 1971 года.
Халифа ибн Сальман Аль Халифа был дядей правящего короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.
В сообщении отмечается, что премьер Бахрейна умер утром 11 ноября в клинике в США.
В связи с кончиной члена королевской семьи в стране объявлен недельный траур. Работа центральных органов исполнительной власти королевства будет приостановлена на три дня, начиная с 12 ноября.
Напомним, в сентябре Бахрейн нормализовал отношения с Израилем.