НКРЭКУ провалила тест на адекватность – Магера

НКРЭКУ провалила тест на адекватность – Магера

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) провалила тест на адекватность. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"К сожалению, тест на адекватность, о котором вчера писал мой коллега по Парламенту Муса Магомедов, НКРЭКУ и ее глава Тарасюк завалили. На сегодняшнем заседании они заявили, что собираются повысить тариф на передачу электричества. Если они не одумаются, тариф вырастет в два раза – со 155 до 309 гривен. И все это - в 2020 году, который стал одним из самых сложных для нашей страны", - сказал он.

"Я не понимаю, почему национальный регулятор, который должен защищать Украину, так старательно убивает экономику. Такое повышение для многих маленьких предпринимателей может стать последним: они просто не выйдут на работу после очередного локдауна. Значит, в стране станет еще больше безработных. А налогов в казне – все меньше. Потому что их скоро станет некому платить", - добавил С.Магера.

Нардеп напомнил, что в 2021 году Тарасюк хочет повысить зарплаты в своей комиссии в полтора раза. Для этого понадобится еще 200 миллионов. А общая сумма расходов на НКРЭКУ будет больше 700 миллионов.

"Вдумайтесь. Мы платим почти миллиард гривен в год комиссии, которая своими действиями устраивает хаос на энергорынке. А потом вместо того, чтобы навести порядок, бесконечно повышает тарифы, разгоняет инфляцию в стране и убивает украинский бизнес", - резюмировал политик.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Суд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма ФедорянаСуд в Херсоне взял под стражу руководителя "управления транспорта" Крыма Федоряна
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
РоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - РезниковРоSSии невыгодно продолжать войну против Украины, - Резников
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Блок рекламы


Похожие новости
Рестораторы протестуют под Кабмином против "карантина выходного дня"Рестораторы протестуют под Кабмином против "карантина выходного дня"
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
Экс-главу Нацполиции Украины оштрафовали в Грузии за нарушение карантина во время протестаЭкс-главу Нацполиции Украины оштрафовали в Грузии за нарушение карантина во время протеста
Глава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковидГлава Офиса президента Ермак получил положительный тест на ковид
В Минске продолжаются массовые акции протеста, задержали известных спортсменовВ Минске продолжаются массовые акции протеста, задержали известных спортсменов
В Минске продолжается акция протеста, задержаны почти 400 человекВ Минске продолжается акция протеста, задержаны почти 400 человек
РоSSия изменила порядок въезда для жителей ОРДЛО, Украина выразила протестРоSSия изменила порядок въезда для жителей ОРДЛО, Украина выразила протест
Частные лаборатории сделали уже 12 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 за государственный счет, - ЛяшкоЧастные лаборатории сделали уже 12 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 за государственный счет, - Ляшко
Рада провалила голосование за изменения в Бюджетный кодексРада провалила голосование за изменения в Бюджетный кодекс
В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестовВ Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестов
Последние новости
Подгружаем последние новости