Кабмин перенаправил деньги со строительства дорог на нужды борьбы с коронавирусом, - Гончаренко

Правительство сократило расходы на развитие автомобильных дорог на 895 578,3 тыс. грн, эти деньги передадут Минздраву для обеспечения больниц кислородом.

Кабинет Министров Украины перенаправил деньги, которые должны были идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Кабмин сократил расходы на развитие автомобильных дорог на 895 578,3 тыс. грн, эти деньги передадут Минздраву для обеспечения больниц кислородом", - написал нардеп.

По его словам, Кабмин выделил Министерству здравоохранения 895 578,3 тыс. грн для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19. Именно на эту сумму правительство сократило расходы на программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения», чтобы в Минздраве могли закупить кислород.

Фото: Алексей Гончаренко

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии LB.ua сообщал, что по состоянию на 3 ноября кислородом обеспечены 19 972 койки, отведенные под ковид.

Он пояснил, что речь идет как о централизованной разводке кислорода, так и о концентраторах - они считаются в статистике как кислородные точки.

Ляшко рассказывает, что соответствующее задание (обеспечить кислородом 80% ковидных коек) было поставлено перед главами областных администраций еще в августе. "Они обещали, что все будет сделано, - говорит Виктор Ляшко. - В сентябре мы анализируем ситуацию и видим, что количество коек с кислородом не увеличивается. Опять всех собираем и спрашиваем: "Что происходит, у вас не хватает денег?" Говорят, что да, не хватает денег. Собираем потребность, 10 октября передаем в регионы субвенцию - 572 млн. грн. Доводим средства к месту назначения и просим регионы сказать, сколько они до 1 ноября успеют обеспечить кислорода. Они показывают: оборудуем 17 тысяч коек, в дополнение к тем 16-ти, которые уже были. Но по состоянию на 3 ноября они оборудовали только 3 600, то есть, в общем имеем 19,972 койки с кислородом. Сегодня премьер провел еще раз селекторное совещание, еще раз прошлись по каждой области, по каждой цифре, по каждой потребности".

Напомним, в апреле в бюджете создали Фонд для борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса.

Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

На здравоохранение было выделено 16 млрд, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Эта сумма - на повышенные зарплаты медикам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, закупку оборудования для больниц, строительство и реконструкцию приемных отделений опорных медучреждений.

Еще около 7 млрд ушло на финансирование фонда по безработице. Из них 2,7 млрд выделено на пособие по частичной безработице. 1,2 млрд пошло для физических лиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина.

2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.