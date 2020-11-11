Кабмин перенаправил деньги со строительства дорог на нужды борьбы с коронавирусом, - Гончаренко

Правительство сократило расходы на развитие автомобильных дорог на 895 578,3 тыс. грн, эти деньги передадут Минздраву для обеспечения больниц кислородом.

Кабмин перенаправил деньги со строительства дорог на нужды борьбы с коронавирусом, - Гончаренко
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины перенаправил деньги, которые должны были идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Кабмин сократил расходы на развитие автомобильных дорог на 895 578,3 тыс. грн, эти деньги передадут Минздраву для обеспечения больниц кислородом", - написал нардеп.

По его словам, Кабмин выделил Министерству здравоохранения 895 578,3 тыс. грн для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с СОVID-19. Именно на эту сумму правительство сократило расходы на программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения», чтобы в Минздраве могли закупить кислород.

Фото: Алексей Гончаренко

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии LB.ua сообщал, что по состоянию на 3 ноября кислородом обеспечены 19 972 койки, отведенные под ковид.

Он пояснил, что речь идет как о централизованной разводке кислорода, так и о концентраторах - они считаются в статистике как кислородные точки.

Ляшко рассказывает, что соответствующее задание (обеспечить кислородом 80% ковидных коек) было поставлено перед главами областных администраций еще в августе. "Они обещали, что все будет сделано, - говорит Виктор Ляшко. - В сентябре мы анализируем ситуацию и видим, что количество коек с кислородом не увеличивается. Опять всех собираем и спрашиваем: "Что происходит, у вас не хватает денег?" Говорят, что да, не хватает денег. Собираем потребность, 10 октября передаем в регионы субвенцию - 572 млн. грн. Доводим средства к месту назначения и просим регионы сказать, сколько они до 1 ноября успеют обеспечить кислорода. Они показывают: оборудуем 17 тысяч коек, в дополнение к тем 16-ти, которые уже были. Но по состоянию на 3 ноября они оборудовали только 3 600, то есть, в общем имеем 19,972 койки с кислородом. Сегодня премьер провел еще раз селекторное совещание, еще раз прошлись по каждой области, по каждой цифре, по каждой потребности".

Напомним, в апреле в бюджете создали Фонд для борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса.

Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

На здравоохранение было выделено 16 млрд, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Эта сумма - на повышенные зарплаты медикам, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, закупку оборудования для больниц, строительство и реконструкцию приемных отделений опорных медучреждений.

Еще около 7 млрд ушло на финансирование фонда по безработице. Из них 2,7 млрд выделено на пособие по частичной безработице. 1,2 млрд пошло для физических лиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина.

2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

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