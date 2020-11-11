Ни один из десяти мэров, выигравших в первом туре, не является членом парламентской партии

Двое мэров сумели получить более 80% голосов избирателей.

Ни один из десяти мэров, выигравших в первом туре, не является членом парламентской партии
Фото: Макс Требухов

На нынешних местных выборах украинцы отдали предпочтение старым проверенным руководителям своих городов, десять глав областных центров выиграли уже в первом туре. Двое мэров сумели получить более 80% голосов избирателей.

Однако ни один из тех, кто победил в гонке в первом туре, не является членом парламентской партии, пишет ВВС.Условно самым популярным мэром областного центра можно назвать руководителя Хмельницкого Александра Симчишина от "Свободы", которого поддержали 86% избирателей. Он также получил собственное монобольшинство в городском совете.

Еще трое мэров-победителей сумели получить собственное монобольшинство и взять на себя всю власть в городе. Это Руслан Марцинкив в Ивано-Франковске, Владислав Атрошенко в Чернигове и Сергей Моргунов в Виннице.

Также в топ-10 мэров с самой высокой поддержкой – мэр Тернополя свободовец Сергей Надал (74,5%), мэр Харькова от "Блока Кернеса" Геннадий Кернес (60,34%), мэр Запорожья от "Единения" Владимир Буряк (59,99%), мэр Кропивницкого от "Пропозиции" Андрей Райкович (53,53%), мэр Житомира от "Пропозиции" Сергей Сухомлин (51,38%) и мэр Киева от партии "Удар" Виталий Кличко (50,5%).

15 ноября состоится второй тур мэрских выборов в Сумах, Луцке, Одессе, Херсоне, Краматорске и Каменце-Подольском.

22 ноября второй тур состоится в остальных городах: Днепре, Черкассах, Ровно, Львове, Полтаве, Ужгороде, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Броварах, Бердянске и Никополе.

В Черновцах голоса до сих пор считают, и неизвестно, когда будет результат.

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