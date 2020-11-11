СНБО требует немедленно опубликовать результаты местных выборов

Результаты выборов должны были быть установлены еще 6 ноября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал письмо на имя главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко с призывом принять меры для немедленного установления результатов местных выборов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, Данилов обращает внимание ЦИК на необходимость принять безотлагательные меры к установлению результатов голосования и немедленному их обнародованию на официальном веб-сайте ЦИК.

Секретарь СНБО отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона "проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными".

"Вместе с тем, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества о официальных результатах выборов", - заявил он.

Данилов в частности напомнил, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденным постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года №163, граничной датой установления результатов голосования на местных выборах определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем, на сегодняшний день в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - отметил секретарь СНБО.

"Учитывая изложенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленному их обнародованию на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", - говорится в письме.

Как сообщалось, у Центральной избирательной комиссии имеются данные о результатах выборов всех городских голов в семи областях Украины.

По состоянию на 10 ноября установлены результаты выборов 1281 головы (из 1421): 304 - городских, 399 - поселковых и 578 - сельских.