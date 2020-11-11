На Вануату обнаружили первый с начала пандемии случай COVID-19

Также коронавирус впервые обнаружили еще в двух тихоокеанских государствах.

На архипелаге Вануату, расположенном в Меланезии, зафиксировали первый с начала пандемии случай заражения коронавирусом.

Минздрав Вануату отмечает, что больной - 23-летний мужчина, который недавно вернулся из США . Его поместили на карантин, передает Интерфакс-Украина.

Власть Вануату в марте этого года закрыла свои границы из-за пандемии и только недавно позволила осуществлять авиарейсы для возвращения граждан на родину.

Республика Вануату расположена на более чем 80 островах архипелага, на них проживают около 270 тыс. человек.

По данным Worldometers, по одному случаю заражения ковидом обнаружили также на Уоллис и Футуна - островах в южной части Тихого океана, находящихся на расстоянии около 2/3 пути между Гавайями и Новой Зеландией, и Маршалловых островах.

Всего коронавирусная болезнь зафиксирована уже в 219 странах и территориях. Сейчас в мире почти 51,9 млн случаев COVID-19. Более 1,2 млн человек умерли, почти 36,5 млн - выздоровели.