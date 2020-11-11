Совет ЕС и Европарламент достигли согласия по семилетнему бюджету

Совет ЕС и Европейский парламент достигли политического согласия о семилетнем бюджете ЕС , чтобы гарантировать будущую его поддержку в парламенте. Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС , передает «Европейская правда».

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Как проходило обсуждение

Консультации продолжались с августа, включая семилетний бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро и временный инструмент спасения экономики блока от последствий пандемии коронавируса «Следующее поколение ЕС » объемом 750 млрд евро, о которых лидеры ЕС договорились на саммите в июле 2020 года. В целом это пакет на сумму 1,8 трлн евро.

«Это хорошо сбалансированное соглашение, учитывающее вопросы, на которые обратил внимание парламент, одновременно соблюдая руководящие принципы, определенные Европейским советом в июле», — отмечается в сообщении.

В договоренности с Европарламентом говорится об усилении ряда программ ЕС на еще 15 млрд евро, в частности Horizon Europe, EU4Health и Erasmus +, но с соблюдением пороговых значений, определенных лидерами на саммите.

Также договорились предусмотреть большую гибкость использования средств, чтобы ЕС при необходимости мог реагировать на непредвиденные вызовы; усиленный надзор за средствами, которые используются в рамках Next Generation EU; больший акцент на климатических и гендерных вопросах.

В дальнейшем договоренность должны отдельно рассмотреть страны-члены.