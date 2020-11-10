ТОП-10 фактов о жене Джо Байдена

Пока Джо Байден ожидает окончательного объявления результатов президентских выборов в США и уже принимает поздравления с победой, например, от Украины, давайте узнаем десять фактов о возможной будущей первой леди – Джилл Байден. Кто эта женщина, и чему она посвятила свою жизнь?

1. Джилл Джейкобс (Байден) родилась в Нью-Джерси, детство провела в Пенсильвании. Мать была домохозяйкой, а отец трудился в банке кассиром.

2. Работать начала с 15 лет, устроившись в кафе официанткой. После окончания университета преподает английский язык вот уже четыре десятка лет. Успела поработать учителем в общественных колледжах, в государственной общеобразовательной школе и в психиатрической клинике для подростков.

3. Джилл вышла замуж за Джо Байдена в далеком 1977-м году. У них есть общая дочь Эшли, а также Джилл и Джо вместе растили сыновей политика от прошлых отношений Бо и Хантера. В возрасте 46 лет от онкологии Бо в 2015-м году умер.

4. Джилл Байден — имеет магистерские степени: одну в сфере педагогики, а другую — английской литературы, а также жена Джо Байдена доктор наук в области педагогики. Свою Докторскую диссертацию она защитила в 2007 г., в возрасте 55 лет.

5. Джилл Байден является единственная в истории США женщиной, которая параллельно с обязанностями второй леди не прекращала работать, она преподавала английский язык и литературу в общественном колледже Северной Вирджинии. Срок был немаленький: Джо Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 годы.

6. Не собирается Джилл Байден прекращать преподавательскую деятельность и в случае, если ее супруг станет президентом США , а она, соответственно, первой леди.

7. Джилл Байден всеми силами пытается сделать в США обучение в колледжах бесплатным, чтобы получить профессию могли все дети без исключения.

8. Супруга Джо Байдена – активный борец за права военных, ради продвижения своих целей Джилл стала активисткой организации Delaware Boots on the Ground. Будучи второй леди Джилл Байден регулярно посещала военные базы в США и за их пределами.

9. Джилл Байден в поддержку военнослужащих США написала детскую книгу Don’t Forget, God Bless Our Troops («Не забывайте про наших солдат, храни их Бог»).

10. Именно Джилл Байден является основательницей программы по борьбе с раком груди в США - «Инициатива Байден по здоровью груди» (1993 г).