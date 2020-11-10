Дания передала Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких - МИД

Власти Дании передали Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких у пациентов, критически больных коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины по итогам переговоров министров иностранных дел Украины и Дании Дмитрия Кулебы и Йеппе Кофода.

"Министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19. Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за предоставление Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов. "Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - сказал он.

Отмечается также, что министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19.

Напомним, 2 октября государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило контракт на закупку первой партии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Стоимость закупки 100 первых законтрактованных единиц составляет 42 млн грн, то есть 420 тыс. грн за один аппарат.