Умерла теща Порошенко, которая болела COVID-19

Порошенко напомнил, что в июне умер его отец, а уже в августе - отец его жены Марины.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил о смерти своей тещи Людмилы Переведенцевой, которая болела коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память ... Дорогие наши родители, молим Бога о вашем покое в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - написал Порошенко.

Напомним, 16 июня, в возрасте 84 лет умер Алексей Порошенко, отец Петра Порошенко.

6 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Петр Порошенко заявил, что его теща Людмила Переведенцева умирает от COVID-19.