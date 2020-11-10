ТКГ взяла за основу украинский план действий по Донбассу

11 ноября должно состояться общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

ТКГ взяла за основу украинский план действий по Донбассу
Фото: Макс Левин

Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минском процессе взяла за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу. Однако говорить об успехах обсуждения плана еще рано.

Об этом сообщается в Telegram-канале Украинской делегации для участия в ТКГ.

Отмечается, что на заседании политической подгруппы 10 ноября представители украинской делегации были удивлены утверждением роSSийской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение плана Верховной Радой.

"После напоминания роSSийским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло", - говорится в сообщении.

В украинской делегации также сообщают, что 11 ноября должно состояться общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Напомним, подготовленный украинской стороной

"План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План предусматривает ряд условий для проведения выборов:

  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
  • отмена властью РоSSийской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий роSSийского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком роSSийско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек).

Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

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