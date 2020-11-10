Препарат ремдесивир начали распределять по больницам, - Степанов

По данным ВОЗ, ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19.

Препарат ремдесивир начали распределять по больницам, - Степанов
Фото: cidrap.umn.edu

10 ноября началось распределение лекарственного средства ремдесивир по региональным больницам.

Об этом во время рабочего визита в Днепропетровскую область сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня о лекарственных средствах для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдесивиру" в регионы", - цитирует главу МОЗ пресс-служба министерства.

Степанов отметил, что этот препарат входит в украинские клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира.

Напомним, 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19. Единственным препаратом, который доказал свою эффективность в борьбе с заболеванием, по данным ВОЗ, является дексаметазон.

В конце августа Министерство здравоохранения инициировало проведение централизованных закупок противовирусного препарата ремдесивир (remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что, по данным американских ученых, ремдесивир сокращает время выздоравливания от COVID-19 на 31%, или в среднем на 4 дня.

В октябре сообщалось, что Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" приобретет 28,2 тыс. флаконов препарата по цене 687 грн за флакон.

Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Препарат относится к рекомендованным для лечения больных COVID-19 и внесен в украинский протокол.

Специфического лечения от COVID-19 пока не существует, однако есть альтернативы, которые рассматривают мировые ученые. Для того, чтобы эти препараты можно было использовать в Украине, 30 марта Верховная Рада приняла закон о лечении #Covid-19# незарегистрированными лекарственными препаратами. Подробнее об этом читайте в материалеLB.ua "Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?".

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