Украинские правоохранители разыскивают еще трех подозреваемых в участии в "самообороне Крыма"

Подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Украинские правоохранители разыскивают еще трех подозреваемых в участии в "самообороне Крыма"
Фото: wikipedia.org

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя совместно с ГУ Нацполиции в АРК и Севастополе сообщила о подозрении трем участникам "самообороны Крыма" по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Их объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых, начиная с февраля 2014 года был участником незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма». Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины от 26 февраля 2014 года вместе с другими «самообороновцами» участвовал в задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховной Рады АР Крым, осуществлял блокировки и захват административных зданий в г. Симферополе.. Позже награжден представителями оккупационной администрации медалями «За возвращение Крыма» и «За защиту Крыма", - говорится в сообщении.

Фото: ark.gp.gov.ua

Фото: ark.gp.gov.ua

Фото: ark.gp.gov.ua

По данным ведомства, еще двое подозреваемых в феврале-марте 2014-го осуществляли "контрольно-пропускной режим" на блокпосту при въезде в Джанкой.

Угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия, подозреваемые осуществляли проверки документов лиц и обыскивали транспортные средства, а также участвовали в задержании украинских граждан на территории полуострова.

По данным прокуратуры, подозреваемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее прокурор АРК и Севастополя Игорь Поночовный сообщил, что сейчас идентифицировано более тысячи участников «самообороны Крыма».

"Самооборона Крыма" - незаконное вооруженное формирование, которое появилось накануне незаконной аннексии полуострова и помогало роSSийской оккупации. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю "парламент" полуострова "узаконил" эту организацию, приняв соответствующий закон.

Правозащитники неоднократно заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.

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