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2020-11-10
Юрий Луценко вылечился от коронавируса
Экс-генпрокурор сообщил, что вчера выписался из больницы.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оправился от коронавируса.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям", - написал Луценко.
При этом он добавил, что по его мнению, в Украине борьба с пандемией была провалена.
В конце сентября стало известно, что Луценко находится в Германии на лечении. Его оперировали из-за онкологического заболевания.