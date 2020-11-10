Юрий Луценко вылечился от коронавируса

Экс-генпрокурор сообщил, что вчера выписался из больницы.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оправился от коронавируса.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вчера выписался из больницы. Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям", - написал Луценко.

При этом он добавил, что по его мнению, в Украине борьба с пандемией была провалена.

В конце сентября стало известно, что Луценко находится в Германии на лечении. Его оперировали из-за онкологического заболевания.