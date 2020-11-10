Каськив прошел в Закарпатский областной совет от ОПЗЖ

Сейчас на Закарпатье реинкарнирует идею Олимпиады на Боржаве.

Каськив прошел в Закарпатский областной совет от ОПЗЖ
Фото: noviny.su

Бывший глава Держинвестпроекта Владислав Каськив избран депутатом Закарпатского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что Каськив является гражданином Украины, родился 01.12.1973 г., образование высшее, беспартийный, частный предприниматель, место жительства - город Киев. Он прошел шестым номером партии ОПЗЖ в Закарпатский областной совет. На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.

В начале избирательной кампании в Закарпатье ВО "Свобода" требовало снять с регистрации Каськива, которого ТИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Закарпатского областного совета от ОПЗЖ по 6-му Хустскому округу.

В 2004 году Каськив руководил координационным центром гражданской кампании "ПОРА", которая принимала активное участие в Оранжевой революции. Позже "ПОРА" стала политической партией. Каськив получил памятный знак "Выдающемуся участнику оранжевой революции" и около года был внештатным советником президента Виктора Ющенко.

На досрочных парламентских выборах 2007 года Каськив получил мандат нардепа по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона". В 2009-2010 годах работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по вопросам иностранных инвестиций.

Каськив с 23 декабря 2010-го по 15 марта 2014-го был главой Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. По данным МВД, под руководством Каськива Держинвестпроект "распилил" несколько сотен миллионов гривень.

В 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн гривень для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах "Качественная вода", предусматривающем установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны были быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

25 марта 2016 года Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.

Каськива с Закарпатьем связывает идея Олимпиады на Боржаве, которую он проталкивал во времена Януковича, пишет Укринформ. В свое время Каськива и его окружение обвиняли в массовой скупке земель на Боржавских долинах.

Сейчас на Закарпатье реинкарнирует идею Олимпиады на Боржаве, в пределах Пилипецкой ОТГ в Межгорском районе. По новому районированию Межгорский район входить в новый Хустский район, от которого баллотировался и прошел в облсовет Каськив.

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