Лукашенко предупредил о тяжелых временах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал в очередной раз протесты в стране на фоне пандемии коронавируса. Он заявил, что COVID-19 — это не медицинский термин, это не "про болезнь", а про "политику". Лукашенко считает, что участники протестов и оппозиционеры, находящиеся ныне в Польше и Литве, надеются, что к весне 2021 года экономика в Беларуси рухнет. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Лукашенко жестко высказался о коронавирусе и предупредил о тяжелых временах в Беларуси

"Это глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли ещё будет в связи с последствиями обрушения экономики? Наши же протестуны и беглые, особенно которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде. И мы тут придём возьмём Беларусь тёпленькой", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер предупредил граждан о тяжелых временах, которые могут настать после пандемии. Но он уверен, что его режим выстоит, и протестующие "не возьмут" Беларусь.

"Мы выстоим, но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня, но людям надо говорить, до людей надо доносить, до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое", - сказал Лукашенко.

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются с начала августа. Срок полномочий Лукашенка, как легитимного президента, истек 5 ноября. Его тайную инаугурацию на новый срок не признал почти весь цивилизованный мир, а в Европе ввели уже второй пакет санкций против Лукашенко и четырнадцати приближенных к нему лиц.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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