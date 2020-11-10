Зеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверке

На 13 ноября запланирована встреча советников "нормандской четверки".

Зеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверке
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в N4. Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID19", - сообщил глава государства.

Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання #COVID19.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2020

Напомним, о том, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сдали положительные тесты на COVID-19, стало известно вечером в понедельник. Они ушли на самоизоляцию. Ермак отметил, что примет участие в запланированной видеовстрече советников лидеров нормандского формата, которая будет проходить на этой неделе. "Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - подчеркнул глава ОП.

Следующая встреча советников "нормандской четверки" должна состояться 13 ноября.

6 ноября состоялся телефонный разговор президентов Украины и Франции. По его итогам в Офисе президента сообщили, что Зеленский и Макрон хотят как можно скорее провести встречу в нормандском формате.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский провел первое селекторное совещание на самоизоляцииЗеленский провел первое селекторное совещание на самоизоляции
Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопросЗеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопрос
"Люди с ампутированной совестью": Зеленский заявил, что политические оппоненты "радуются его болезни""Люди с ампутированной совестью": Зеленский заявил, что политические оппоненты "радуются его болезни"
Меркель призвала Байдена к тесному трансатлантическому сотрудничествуМеркель призвала Байдена к тесному трансатлантическому сотрудничеству
Карантин выходного дня будет действовать несколько недель, - ЗеленскийКарантин выходного дня будет действовать несколько недель, - Зеленский
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
"Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", - Зеленский об украинском языке"Буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", - Зеленский об украинском языке
Выборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победойВыборы в США: Зеленский поздравил Байдена с победой
Зеленский отреагировал на нападение в Кривом РогеЗеленский отреагировал на нападение в Кривом Роге
Зеленский: на границе не должно быть ни одного слабого местаЗеленский: на границе не должно быть ни одного слабого места
Последние новости
Подгружаем последние новости