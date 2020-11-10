Зеленский поговорил с Меркель о ковиде и нормандской четверке

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Зеленский написал в Twitter .

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в N4. Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID19", - сообщил глава государства.

Був радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині та Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в N4. Бажаю німецькому народу сил для подолання #COVID19 . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2020

Напомним, о том, что президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сдали положительные тесты на COVID-19, стало известно вечером в понедельник. Они ушли на самоизоляцию. Ермак отметил, что примет участие в запланированной видеовстрече советников лидеров нормандского формата, которая будет проходить на этой неделе. "Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - подчеркнул глава ОП.

Следующая встреча советников "нормандской четверки" должна состояться 13 ноября.

6 ноября состоялся телефонный разговор президентов Украины и Франции. По его итогам в Офисе президента сообщили, что Зеленский и Макрон хотят как можно скорее провести встречу в нормандском формате.