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2020-11-10
У мэра Черкасс обнаружили коронавирус
Анатолий Бондаренко находится на самоизоляции еще с прошлого четверга.
Фото: Lb.ua
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заразился COVID-19. С четверга он находится на самоизоляции.
Об этом Бондаренко сообщил в фейсбуке.
Он рассказал, что получил положительный тест на коронавирусную болезнь.
"С четверга - когда сдал тест - я нахожусь на самоизоляции, работаю дистанционно с документами", - сказал Бондаренко.
Как сообщалось, в октябре Черкассы отказались усиливать карантин, несмотря на оранжевую зону. Из-за смягчения карантина в городе в мае было открыто уголовное производство.
Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".