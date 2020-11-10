У мэра Черкасс обнаружили коронавирус

Анатолий Бондаренко находится на самоизоляции еще с прошлого четверга.

У мэра Черкасс обнаружили коронавирус
Фото: Lb.ua

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заразился COVID-19. С четверга он находится на самоизоляции.

Об этом Бондаренко сообщил в фейсбуке.

Он рассказал, что получил положительный тест на коронавирусную болезнь.

"С четверга - когда сдал тест - я нахожусь на самоизоляции, работаю дистанционно с документами", - сказал Бондаренко.

Как сообщалось, в октябре Черкассы отказались усиливать карантин, несмотря на оранжевую зону. Из-за смягчения карантина в городе в мае было открыто уголовное производство.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".

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