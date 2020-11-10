Мэра Кременной на Луганщине задержали на "откате" за победу в тендере

В октябре задержали его заместителя.

Мэра Кременной на Луганщине задержали на "откате" за победу в тендере
Фото: kremrada.gov.ua

На Луганщине задержан мэр города Кременная Луганской области Юрий Прокопенко. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки за победу тендере.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил мэру о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"По данным следствия, мэр одного из городов Луганской области по предварительному сговору со своим первым заместителем требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года первого заместителя городского головы задержали во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в ноябре на взятке 10 тыс. долларов США Служба безопасности Украины задержала главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
На Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостовНа Луганщине задержали боевика "ЛНР", причастного к подрыву пяти мостов
Зеленский заболел коронавирусомЗеленский заболел коронавирусом
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Выборы в США: Трамп заявил, что Байден с командой украл у него победуВыборы в США: Трамп заявил, что Байден с командой украл у него победу
В Беларуси в воскресенье задержали более тысячи митингующихВ Беларуси в воскресенье задержали более тысячи митингующих
В Минске продолжаются массовые акции протеста, задержали известных спортсменовВ Минске продолжаются массовые акции протеста, задержали известных спортсменов
Повторные выборы мэра Борисполя назначили на 27 декабряПовторные выборы мэра Борисполя назначили на 27 декабря
ТКГ: на Луганщине погиб военный, вероятная причина смерти - самоубийствоТКГ: на Луганщине погиб военный, вероятная причина смерти - самоубийство
В Минске задержали более 30 участников "Марша медиков"В Минске задержали более 30 участников "Марша медиков"
На выборах мэра Киева явка составила 34%На выборах мэра Киева явка составила 34%
У мэра Вышгорода на Киевщине обнаружили коронавирусУ мэра Вышгорода на Киевщине обнаружили коронавирус
Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)Выборы мэра Киева выиграл Кличко (видео)
Анатолий Федорук победил на выборах мэра Бучи
Последние новости
Подгружаем последние новости