Мэра Кременной на Луганщине задержали на "откате" за победу в тендере

На Луганщине задержан мэр города Кременная Луганской области Юрий Прокопенко. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки за победу тендере.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил мэру о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"По данным следствия, мэр одного из городов Луганской области по предварительному сговору со своим первым заместителем требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключение договоров на выполнение работ по благоустройству территории города", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года первого заместителя городского головы задержали во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тыс. грн за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.