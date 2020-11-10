В правительстве раздражены решением Киева купить 200 автобусов МАЗ

Он также отметил, что в столице очень неудобная организация транспорта, постоянные пробки и далек от совершенства общественный транспорт.

В правительстве раздражены решением Киева купить 200 автобусов МАЗ
Роман Абрамовський
Фото: https://focus.ua/

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский раздражен решением городских властей Киева купить у белорусского производителя 200 дизельных автобусов.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

По мнению министра, такое решение не соответствует реалиям XXI века.

"Я очень раздражен тем, что он вновь закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси. Для меня такое решение непонятно", - сказал Абрамовский.

Он также отметил что в столице очень неудобная организация транспорта, постоянные пробки и далекий от совершенства общественный транспорт.

Напомним, ранее в сентябре мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица до конца 2020 года получит 200 новых современных автобусов. 80 из них имеют длину 12 метров, остальные 120 - почти 19 метров.

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