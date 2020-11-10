Комитет Рады разблокировал рассмотрение законопроекта Разумкова о КС
Комитет предлагает доработать инициативу спикера.
Антикоррупционный комитет Верховной Рады разблокировал рассмотрение законопроекта спикера парламента Дмитрия Разумкова и 100 других парламентариев, восстанавливающий отмененные Конституционным Судом пункты антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.
"Только что отклонили законопроект 4304-1 авторства Дубинского о возвращении полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции - НАПК, которые отменил КСУ. Тот, который был альтернативным законопроекту спикера", - написал Юрчишин в фейсбуке.
По словам Юрчишина, Дубинский своим законопроектом предлагал создать "касту неприкасаемых" - вывести судей из-под действия закона о предотвращении коррупции.
"После отклонения законопроекта есть возможность рассматривать 4304 (Разумкова) в зале. При этом, несмотря на определенные некорректные формулировки, комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением статьи 116 Регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "изложить статьи в новой редакции"", - добавил нардеп.
Напомним, законопроект Разумкова не предусматривает роспуска состава судей КС.
Закон восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса. При этом он не предусматривает роспуска состава судей КС.
Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизма проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Этот документ является альтернативным законопроекту президента Владимира Зеленского, в котором не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск Конституционного Суда.
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.
Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного Суда, не голосовавшие за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В таком случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.
В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.
Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного Суда.
Это может произойти, если будет политический конфликт.
Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua заявила, что на заседании фракции вместе с президентом Зеленским ее коллеги больше склонялись к проекту Разумкова. Верещук отметила, что, по ее мнению, проект Зеленского вообще не попадет на рассмотрение.
Нардепы также передали в Конституционный суд обращение, в котором просят судей, голосовавших за скандальное решение, добровольно сложить с себя полномочия или уйти в отставку.