Комитет Рады разблокировал рассмотрение законопроекта Разумкова о КС

Антикоррупционный комитет Верховной Рады разблокировал рассмотрение законопроекта спикера парламента Дмитрия Разумкова и 100 других парламентариев, восстанавливающий отмененные Конституционным Судом пункты антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Только что отклонили законопроект 4304-1 авторства Дубинского о возвращении полномочий Национальному агентству по предупреждению коррупции - НАПК, которые отменил КСУ. Тот, который был альтернативным законопроекту спикера", - написал Юрчишин в фейсбуке.

По словам Юрчишина, Дубинский своим законопроектом предлагал создать "касту неприкасаемых" - вывести судей из-под действия закона о предотвращении коррупции.

"После отклонения законопроекта есть возможность рассматривать 4304 (Разумкова) в зале. При этом, несмотря на определенные некорректные формулировки, комитет предлагает доработать инициативу спикера с применением статьи 116 Регламента. Это позволит переписать ряд формулировок, в частности заменить термин "восстановление статей" на "изложить статьи в новой редакции"", - добавил нардеп.

Напомним, законопроект Разумкова не предусматривает роспуска состава судей КС.

Закон восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса. При этом он не предусматривает роспуска состава судей КС.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизма проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Этот документ является альтернативным законопроекту президента Владимира Зеленского, в котором не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск Конституционного Суда.

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного Суда, не голосовавшие за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В таком случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного Суда.

Это может произойти, если будет политический конфликт.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua заявила, что на заседании фракции вместе с президентом Зеленским ее коллеги больше склонялись к проекту Разумкова. Верещук отметила, что, по ее мнению, проект Зеленского вообще не попадет на рассмотрение.

Нардепы также передали в Конституционный суд обращение, в котором просят судей, голосовавших за скандальное решение, добровольно сложить с себя полномочия или уйти в отставку.