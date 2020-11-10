Украина вводит санкции в отношении Никарагуа из-за почетного консульства в Крыму

В МИД отметили, что вручение так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ" консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права.

Украина вводит санкции в отношении Никарагуа из-за почетного консульства в Крыму

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с открытием "первого иностранного консульского учреждения" в оккупированном Крыму - представительства Никарагуа.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в РоSSийской Федерации госпожи Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым, Украина, для вручения так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что вручение так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ" консульского патента является грубым нарушением законодательства Украины и международного права.

"Это действие считается нашим государством бессмысленным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по отношению к Украине, который способствует агрессии РоSSийской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - отметили в министерстве.

В МИД также добавили, что министерство предупреждало Никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством и будет предпринимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 28 августа Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа в связи с незаконным открытием почетного консульства в оккупированном Крыму. Почетным консулом был назначен осужденный в Украине за попытку аннексии. По словам Кулебы, МИД рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как нарушение законодательства Украины и международного права, как "откровенно недружественный шаг по отношению к нашей стране, который потакает вооруженной агрессии РФ".

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