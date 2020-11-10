Конституционный суд в третий раз не смог провести заседание из-за отсутствия кворума

Одно из дел касается толкования норм Конституции о земле.

Конституционный суд в третий раз не смог провести заседание из-за отсутствия кворума
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный суд Украины во вторник, 10 ноября, не смог провести заседание. Его отложили из-за отсутствия кворума.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Согласно повестке дня, Большая палата КСУ должна была в закрытом режиме рассмотреть дела по конституционному представлению 142 нардепов относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" и по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений о принадлежности земли.

Кроме того, отложили и рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов по поводу спецконфискации.

"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", - указано в сообщении.

Заметим, что вчера, 9 ноября, Конституционный суд также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. 5 ноября КС откладывал рассмотрение этого дела из-за отсутствия кворума.

Напомним, 2 ноября Большая палата Конституционного суда Украины вынесла решение по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. В тот же день нардепы "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией пришли в КСУ, где проходило закрытое заседание. Глава КС заверил Арахамию, что закона о земле касаться не будут.

4 ноября судья КСУ Сергей Сас опубликовал проект решения по депутатскому представлению относительно земли, которое суд рассматривал в закрытом режиме 2 ноября. Судья заявил, что причиной ситуации вокруг КСУ является "не так его решение относительно антикоррупционной реформы, как желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

5 ноября, по данным СМИ, несколько судей КСУ заявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

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