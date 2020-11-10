ЕСПЧ обязал РоSSию выплатить Навальному 8500 евро

Такое решение суд принял по делу «Навальный и Гунько против РоSSии», касающемуся подавления протестов на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.

ЕСПЧ обязал РоSSию выплатить Навальному 8500 евро
Фото: navalny.com

Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тыс. евро за нарушение его прав.

Об этом говорится в решении суда.

Такое решение суд принял по делу "Навальный и Гунько против РоSSии", касающемуся подавления политических протестных акций роSSийской оппозиции на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.

Алексей Навальный и Вадим Гунько обжаловали свои задержания во время демонстрации, содержание в полицейском участке и дальнейшее административное наказание.

Навальный заявлял о применении чрезмерной физической силы со стороны полиции.

Гунько суд постановил 7,5 тыс. евро компенсации за причиненный нематериальный ущерб.

ЕСПЧ выявил следующие нарушения Европейской конвенции по правам человека со стороны РоSSии: ст. 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство человека обращения); ст. 5 (право на безопасность и свободу); ст. 6 (право на справедливое следствие), а также ст. 11 (свобода собраний).

Напомним, в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усмотрел нарушения в деле "Кировлеса" и присудил роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову компенсацию в размере €8 тыс. РоSSия также должна компенсировать заявителям судебные издержки. В частности, ЕСПЧ признал, что при рассмотрении дела "Кировлеса" в 2013 году были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое рассмотрение (6-я статья Европейской конвенции по правам человека).

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