ЕСПЧ обязал РоSSию выплатить Навальному 8500 евро
Такое решение суд принял по делу «Навальный и Гунько против РоSSии», касающемуся подавления протестов на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.
Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить оппозиционеру Алексею Навальному 8,5 тыс. евро за нарушение его прав.
Об этом говорится в решении суда.
Такое решение суд принял по делу "Навальный и Гунько против РоSSии", касающемуся подавления политических протестных акций роSSийской оппозиции на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.
Алексей Навальный и Вадим Гунько обжаловали свои задержания во время демонстрации, содержание в полицейском участке и дальнейшее административное наказание.
Навальный заявлял о применении чрезмерной физической силы со стороны полиции.
Гунько суд постановил 7,5 тыс. евро компенсации за причиненный нематериальный ущерб.
ЕСПЧ выявил следующие нарушения Европейской конвенции по правам человека со стороны РоSSии: ст. 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство человека обращения); ст. 5 (право на безопасность и свободу); ст. 6 (право на справедливое следствие), а также ст. 11 (свобода собраний).
Напомним, в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усмотрел нарушения в деле "Кировлеса" и присудил роSSийскому оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову компенсацию в размере €8 тыс. РоSSия также должна компенсировать заявителям судебные издержки. В частности, ЕСПЧ признал, что при рассмотрении дела "Кировлеса" в 2013 году были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое рассмотрение (6-я статья Европейской конвенции по правам человека).