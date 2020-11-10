Экс-главу Нацполиции Украины оштрафовали в Грузии за нарушение карантина во время протеста

Бывшую руководительницу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе и еще около 20 участников протеста оштрафовали в столице Грузии Тбилиси на 600 долларов за нарушение ограничения на передвижение в ночное время.

Об этом сообщает "Грузия Online".

В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти запрещено передвижение транспорта и пешеходов с 22:00 до 05:00. Такие меры ввели на фоне роста случаев заражения COVID-19. Введение новых ограничений совпало с протестными акциями против итогов парламентских выборов 31 октября.

Часть митингующих не согласились с правилами. Всю ночь они оставались в здании парламента Грузии.

Среди оштрафованных оказалась мажоритарный кандидат в депутаты, одна из лидеров оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.

Протестующие заявили, что собираются обжаловать штрафы. Они открыли полевой штаб, где оформляли жалобы в суд первой инстанции. Также участники акции планируют обжаловать положения правительственного постановления "О карантине и изоляции", запрещающие передвижения в ночное время. Во вторник они хотят внести иск в Конституционный суд Грузии.

Напомним, во время протеста у здания Центральной избирательной комиссии в столице Грузии Тбилиси пострадали по меньшей мере 27 человек. Власти Грузии объяснили жесткий разгон митинга тем, что демонстранты попытались штурмовать ЦИК.

Позавчера полиция Грузии применила водометы против участников акции протеста, попытавшихся прорваться в здание Центральной избирательной комиссии в Тбилиси. По данным телеканала "Мтавари", спецсредства были применены без предупреждения, когда протестующие приблизились к ограждениям возле избирательной комиссии.

Участники акции обвиняют правящую партию в фальсификации итогов голосования 31 октября и требуют проведения новых досрочных выборов.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14%. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент. Украинских нардепов наблюдателями на выборы в Грузии не пустили.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения был снижен с 3 до 1%. В выборах участвовали 48 партий и два блока.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави.

Второй тур состоится, вероятно, 21 ноября.