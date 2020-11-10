Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопрос

На втором месте - Порошенко с "ЕС", на третьем - Бойко и ОПЗЖ.

Зеленский и "Слуга народа" остаются лидерами электоральных симпатий украинцев, - соцопрос
Фото: LB.ua

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, относительно большую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 19% опрошенных, или 28% тех, кто примет участие в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова.

За "Европейскую солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 13% и 21%, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - соответственно 12% и 16,5%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 6% и 8%. Необходимые голоса для прохождения в парламент также набрала бы партия "Сила и честь" - соответственно 3% и 5% и "Голос" (2% и 3%).

Менее 1% отдали бы свои голоса за партии "Пропозиция", "Оппозиционный блок", и "Победа Пальчевского".

Фото: razumkov.org.ua

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (21% всех опрошенных и 31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

За пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 14% и 21%. На третьем месте - лидер ОПЗЖ Юрий Бойко (12% и 17%), на четвертом - Юлия Тимошенко (6% и 8%).

Напомним, большинство украинцев ожидают результатов реформ в течение 4-5 лет.

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