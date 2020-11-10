Арахамия заявил, что "губернаторопад" продолжится

В свою очередь, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что чиновников оценивают по определенной системе показателей.

Арахамия заявил, что "губернаторопад" продолжится
Фото: Анна Стешенко

Руководитель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что увольнение руководителей областных государственных администраций продолжится по результатам местных выборов.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Так называемый "губернаторопад" продолжится", - заявил Арахамия.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что чиновников оценивают по определенной системе показателей.

"Это не на 100% политическое решение, и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую - что-то происходило в регионе, а потом какой-то есть уровень поддержки в регионе - партии, власти или кандидатов от партии власти. На основе этого эти решения делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса президента", - объяснил Корниенко.

Напомним, 5 ноября Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

До этого их освобождение согласовало правительство. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов пояснил, что такое решение обусловлено мониторингом состояния дел в регионах.

"Минрегион регулярно мониторит состояние дел в каждом регионе по многим направлениям. Еженедельно тщательно отрабатываем эти вопросы с ОГА. В том числе по реализации программы президента "Большая стройка" и проектов регионального развития. По результатам таких оценок и других объективных факторов на заседании правительства было согласовано представление об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций", - добавил он.

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