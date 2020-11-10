Арахамия: «Оснований для внеочередных выборов в Раду нет»

Такую партийную позицию он озвучил на пресс-конференции с Александром Корниенко.

Арахамия: «Оснований для внеочередных выборов в Раду нет»
Фото: LB.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что пока нет никаких оснований для досрочного роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой партии СН Александром Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция партийная - сейчас нет никаких оснований для перевыборов досрочных в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

Ранее о возможности роспуска парламента говорил президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что такой вариант вероятен в случае политического конфликта, если Рада не поддержит его законопроект, предусматривающий освобождение от полномочий состава судей Конституционного суда.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного суда, не голосовавшие за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии LB.ua заявила, что на заседании фракции вместе с президентом Зеленским ее коллеги больше склонялись к проекту Разумкова. Верещук отметила, что, по ее мнению, проект Зеленского вообще не попадет на рассмотрение.

Нардепы также передали в Конституционный суд обращение, в котором просят судей, голосовавших за скандальное решение, добровольно сложить с себя полномочия или уйти в отставку.

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